Borse europee sui livelli precedenti

(Teleborsa) – Annullano i timidi guadagni iniziali le principali borse del Vecchio Continente, deluse dall’indice Zew tedesco. Si resta in attesa dell’avvio di Wall Street, che riaprirà i battenti dopo il lungo week end: ieri la borsa americana è rimasta chiusa per il Presidents’ Day.

Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,40%. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un -0,29%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 61,82 dollari per barile, in calo dell’1,09%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 130 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,04%.

Nello scenario borsistico europeo andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,03%, poco mossa Londra, che mostra un -0,2%, positiva Parigi, che vanta un progresso dello 0,23%.

Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 22.573 punti.

Si distinguono a Piazza Affari i settori Chimico (+2,20%), Telecomunicazioni (+1,97%) e Assicurativo (+0,66%). Tra i peggiori della lista di Milano Automotive (-0,76%), Sanitario (-0,54%) e Media (-0,50%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Telecom Italia (+2,44%) in attesa dei conti e del piano industriale, Poste Italiane (+1,53%) all’indomani dei risultati preliminari del 2017 migliori delle attese e della sorpresa dividendo, Saipem (+1,02%) e Buzzi Unicem (+1,00%) sulla scia di Heidelbergcement. I più forti ribassi, invece, si verificano su Pirelli & C, che continua la seduta con un -1,33%. Scivola Ferrari, con un netto svantaggio dell’1,07%. In rosso UBI Banca, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,06%. Discesa modesta per Brembo, che cede un piccolo -0,99%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, CIR (+2,37%), ASTM (+2,18%), Banca Ifis (+1,98%) e Sias (+1,50%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Mondadori, che ottiene un -1,95%. Spicca la prestazione negativa di Amplifon, che scende dell’1,68%. Mutuionline arretra dell’1,67%. Calo deciso per RCS, che segna un -1,47%.

Sul listino completo cauta Credito Valtellinese +0,10% nel secondo giorno dell’aumento. Rimbalzano i diritti +8,20%.