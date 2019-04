Borse europee sui livelli precedenti

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente dopo il finale piatto di Tokyo e Wall Street. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.

I mercati finanziari europei riaprono i battenti dopo il lungo ponte pasquale con i riflettori puntati sul petrolio, schizzato sui massimi degli ultimo 6 mesi a seguito della decisione del presidente americano Trump di isolare l’Iran. Stamane l’oro nero (Light Sweet Crude Oil) registra un aumento dello 0,70%, a 66,01 dollari per barile.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,125. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.273,9 dollari l’oncia.

Lieve peggioramento dello spread, che sale a +259 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,64%.

Tra le principali Borse europee sostanzialmente invariata Francoforte, che riporta un misero -0,09%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,38% mentre resta vicino alla parità Parigi (-0,13%).

Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB a 21.930 punti; sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 23.983 punti. Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,14%); leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,26%).

Buona la performance a Milano dei comparti materie prime (+2,93%), petrolio (+1,74%) e alimentare (+0,95%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti automotive (-1,46%), viaggi e intrattenimento (-1,41%) e tecnologia (-1,36%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Tenaris (+2,99%), Saipem (+2,66%), ENI (+2,03%) e Azimut (+1,50%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Fiat Chrysler, che ottiene -3,11%. Seduta drammatica per Juventus, che crolla del 3,00% nonostante la vittoria anticipata del Campionato. Sotto pressione Buzzi Unicem, che accusa un calo dell’1,96%. Scivola Telecom Italia, con un netto svantaggio dell’1,87%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Ascopiave (+2,34%), Banca Ifis (+2,13%), Reply (+1,72%) e Aquafil (+1,45%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Mediolanum, che prosegue le contrattazioni a -2,46%. Sensibili perdite per Salini Impregilo, in calo del 2,09%. In rosso Sesa, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,26%. Spicca la prestazione negativa di Banca Popolare di Sondrio, che scende dell’1,09%.