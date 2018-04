Borse europee su di giri. A Milano vola FCA, in focus TIM

editato in: da

(Teleborsa) – Nessun segnale di cedimento per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che si confermano in forte rialzo a metà seduta.

A ripristinare la fiducia nei confronti dell’azionario i segnali di dialogo tra Stati e Cina sulle barriere commerciali dopo la reciproca imposizione di daziche ha innescato i timori per guerra commerciale.

Dal fronte macroeconomico, da segnalare la decelerazione del settore servizi della Zona Euro, che resta comunque saldamente in fase di espansione. Scalano le marce anche i prezzi alla produzione mentre le vendite al dettaglio sono risultate in crescita.

Intanto negli Stati Uniti cresce l’attesa per il Job Report di domani dopo il boom di occupati segnalato da ADP.

Sul valutario l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia mentre tra le commodities l’oro è stabile a 1.328,8 dollari l’oncia, il petrolio (Light Sweet Crude Oil) segna un calo dello 0,32% all’indomani della pubblicazione delle scorte settimanali di greggio negli USA, risultate in calo.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota 123 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,75%. Intanto proseguono le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo Governo.

Tra i listini europei Francoforte balza del 2,10%, Londra avanza dell’1,43% mentre Parigi guadagna dell’1,88%.

A Milano, scambia in deciso rialzo il FTSE MIB (+1,83%), che raggiunge i 22.853 punti; sulla stessa linea, avanza con forza il FTSE Italia All-Share, che continua gli scambi a 25.103 punti. In denaro il FTSE Italia Mid Cap (+1,27%), come il FTSE Italia Star (1,6%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano pioggia di acquisti su Fiat Chrysler (+5,63%) dopo che l’automaker ha annunciato il via libera allo spin-off di Magneti Marelli.

In forte rialzo anche Buzzi Unicem (+3,82%), Exor (+3,69%) e Telecom Italia (+3,61%), quest’ultima su indiscrezioni relative al possibile ingresso di CDP nell’azionariato.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Cementir (+3,81%), Datalogic (+3,78%), Anima Holding (+3,39%) e Piaggio (+3,30%). S&P ha migliorato il rating del produttore di due ruote.