Borse europee sottotono. A Piazza Affari è dividend day

editato in: da

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, penalizzati dai timori per lo scontro commerciale USA-Cina. I cali sono tuttavia limitati poiché sostenuti dalle prospettive di un allentamento dei tassi dopo le dichiarazioni da parte della BCE e della Federal Reserve, rilasciate la scorsa settimana. Focus sulla borsa di Milano dove oggi staccano il dividendo 15 societàdi cui 7 big del paniere FTSE MIB.

Sul mercato dei cambi, seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,139. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.403,9 dollari l’oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,75%.

Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +240 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,10%.

Nello scenario borsistico europeo giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,54%. Poco mossa Londra che tiene la parità. Limature per Parigi -0,13%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,40% sul FTSE MIB.

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti chimico (+1,01%), alimentare (+1,00%) e immobiliare (+0,78%).

Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori utility (-0,81%), petrolio (-0,72%) e materie prime (-0,69%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ben comprata Leonardo, che segna un forte rialzo dell’1,96%.

Juventus avanza dell’1,46%.

Si muove in territorio positivo Diasorin, mostrando un incremento dell’1,17%.

Denaro su Campari, che registra un rialzo dell’1,17%.

Le peggiori performance, invece, si registrano sulle banche come UBI Banca -1,33% e BPER che evidenzia un deciso ribasso dell’1,12%. Giù inoltre Banco BPM, che scende dell’1,03%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Mutuionline (+2,55%), Falck Renewables (+1,89%), CIR (+1,72%) e Italmobiliare (+1,66%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Biesse, che ottiene -17,63%.

Pesante Datalogic, che crolla del 2,30%.