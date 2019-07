Borse europee si confermano in positivo a metà giornata

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta positiva per Piazza Affari e le altre borse europee, che si avvantaggiano di un clima tranquillo, a dispetto della prudenza manifestata in avvio. A disturbare gli operatori inizialmente concorrevano le tensioni in Medioriente e l’ansia per la riunione della Fed la prossima settimana. Incertezze buttate alle spalle per un’operatività di stampo prettamente giornaliero.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,121. Balza in alto lo spread, posizionandosi a +202 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,64%.

Tra le principali Borse europee guadagno moderato per Francoforte, che avanza dello 0,31%, stessa impostazione per Londra, che segna un incremento dello 0,33%, giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,21%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,28%.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano si confermano Unipol (+3,45%) ed UnipolSai (+2,39%).

Bene anche Amplifon (+1,79%) e Moncler (+1,36%).

Sottotono Nexi, che prosegue le contrattazioni a -0,54%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Biesse (+5,13%), Aeroporto di Bologna (+2,75%), Reply (+2,25%) e Maire Tecnimont (+2,01%).

La peggiore è Credito Valtellinese, che segna un -1,84%.