Borse europee riflessive in attesa della Fed

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente, in trepidante attesa per la riunione della Fed che potrebbe decidere il terzo rialzo del costo del denaro dell’anno. Domani sarà la volta della BCE e del BoE.

Intanto la borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso mentre Wall Street ha segnato un rialzo, con un nuovo record dell’indice Dow Jones.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA a 1,174. L’Oro resta su 1.242,1 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,75%), raggiunge 57,57 dollari per barile.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a 138 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,69%.

Tra gli indici di Eurolandia giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,46%, partenza con il segno più per Londra, che riflette un aumento dello 0,63%, piatta Parigi, che tiene la parità.

Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 22.719 punti.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore Assicurativo, con un +0,50% sul precedente. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti Materie prime (-1,03%), Alimentare (-0,66%) e Telecomunicazioni (-0,61%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, piccolo passo in avanti per Generali Assicurazioni, che mostra un progresso dello 0,92%. Composta CNH Industrial, che cresce di un modesto +0,9%. Bene Banco BPM, che mostra un moderato rialzo dello 0,51%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su Moncler -1,11%. Contrazione moderata per Tenaris, che soffre un calo dello 0,97%. Sottotono Campari che mostra una limatura dello 0,83%. Dimessa Ferragamo, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Fincantieri (+0,84%), Credem (+0,73%), CIR (+0,69%) e Interpump (+0,67%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Brunello Cucinelli -2,69%. Calo deciso per Mutuionline, che segna un -1,45%. Sotto pressione ASTM, con un forte ribasso dell’1,33%. Fiacca Acea, che mostra un piccolo decremento dello 0,84%.