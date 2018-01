Borse europee riflessive dopo i massimi di Wall Street

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia, dopo i massimi storici toccati ieri dalla borsa di Wall Street. In particolare l’indice Dow Jones ha chiuso per la prima volta sopra i 26.000 punti.

Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,225. L’Oro mostra un timido guadagno dello 0,25%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 64,08 dollari per barile.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,98%.

Tra gli indici di Eurolandia Francoforte sale dello 0,39%, Londra, che mostra un piccolo decremento dello 0,38% mentre Parigi passa di mano sulla parità.

Poco mossa la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 23.551 punti.

In luce sul listino milanese i comparti Materie prime (+1,76%), Tecnologico (+1,47%) e Chimico (+1,18%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti Alimentare (-2,22%), Telecomunicazioni (-1,02%) e Utility (-0,68%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, exploit di CNH Industrial, che mostra un rialzo del 2,24%. Sostenuta Tenaris, con un discreto guadagno dell’1,80%. Buoni spunti su STMicroelectronics, che mostra un ampio vantaggio dell’1,78%. Ben impostata Azimut, che mostra un incremento dell’1,69%. Le peggiori performance, invece, si registrano su Campari, che registra un -2,65% dopo la bocciatura di Deutsche Bank. In apnea Banco BPM, che arretra del 2,56% mentre si attende la cessione della banca depositaria. Scivola BPER, con un netto svantaggio dell’1,85%. In rosso UBI Banca, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,45%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, FILA (+1,98%), Cattolica Assicurazioni (+1,79%), Banca Mediolanum (+1,38%) e De’Longhi (+1,07%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Mutuionline, che ottiene un -2,41%. Spicca la prestazione negativa di Cerved Information Solutions, che scende dell’1,71%. Inwit perde l’1,61%. Calo deciso per Juventus, che segna un -1,58%.

Sul listino completo brilla Cti Biopharma +5,67%, che riceverà 10 mln di dollari da Teva. Sull’AIM Italia balzo di Casta Diva +8,84% grazie a una commessa in Cina. In evidenza anche FOPE +3,68% grazie ai ricavi del 2017.