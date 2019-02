Borse europee riflessive dopo discorso Trump

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari senza slancio nella seduta odierna, mentre i principali mercati europei stazionano attorno alla parità dopo il discorso sullo Stato dell’Unione del presidente americano Donald Trump.

Cresce l’attesa per la pubblicazione da parte del Fondo Monetario Internazionale del rapporto annuale sull’Italia.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,139. L’Oro scambia a 1.313,8 dollari l’oncia. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), a 53,23 dollari per barile, in calo dello 0,80%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +264 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,81%.

Tra le principali Borse europee piccola perdita per Francoforte, che scambia con un -0,48%, in evidenza Londra, che cede lo 0,31%, tentenna Parigi, che cede lo 0,31%.

Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,21%.

Buona la performance a Milano dei comparti bancario (+1,20%), tecnologia (+1,15%) e costruzioni (+1,04%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti assicurativo (-0,92%), petrolio (-0,82%) e materie prime (-0,44%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Unicredit (+2,34%), UBI Banca (+2,12%), Juventus (+1,77%) e STMicroelectronics (+1,30%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Generali Assicurazioni, che ottiene -1,21%. Sostanzialmente debole ENI, che registra una flessione dello 0,90%. Si muove sotto la parità UnipolSai, evidenziando un decremento dello 0,64%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Biesse (+5,28%), OVS (+4,77%), Piovan (+3,04%) e doBank (+2,59%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Aeroporto di Bologna, che ottiene -1,32%. Scivola Saras, con un netto svantaggio dell’1,30%. In rosso IGD, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,29%.