Borse europee prudenti in attesa di Jackson Hole

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia e con gli investitori attenti agli sviluppi geopolitici con il G7 straordinario che si terrà oggi sulla crisi in Afghanistan. I listini azionari europei consolidano i rialzi innescati dall’ok definitivo dell’Fda al vaccino prodotto da Pfizer-BioNTech mentre guardano al meeting di Jackson Hole, in programma da giovedì a sabato, da cui gli investitori attendono indicazioni sui tempi di avvio del previsto “tapering”, l’uscita dal programma di acquisto di asset, da parte della Federal Reserve.

Sul mercato valutario, poco mosso l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,173. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.802 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,94%), raggiunge 66,26 dollari per barile.

Invariato lo spread, che si posiziona a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,57%.

Tra i listini europei performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,28%, senza slancio Londra, che negozia con un -0,04%, e Parigi è stabile, riportando un moderato -0,07%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 26.025 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 28.606 punti, in prossimità dei livelli precedenti.



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Leonardo (+1,12%), Saipem (+0,69%) e Inwit (+0,64%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Banco BPM, che continua la seduta con -1,07%.

Piccola perdita per Amplifon, che scambia con un -0,96%.

Tentenna Moncler, che cede lo 0,65%.

Sostanzialmente debole Snam, che registra una flessione dello 0,64%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Alerion Clean Power (+3,65%), Saras (+1,90%), Falck Renewables (+1,77%) e FILA (+1,13%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Biesse, che ottiene -1,15%.

Si muove sotto la parità Tod’s, evidenziando un decremento dello 0,96%.

Contrazione moderata per Ferragamo, che soffre un calo dello 0,79%.

Sottotono Carel Industries che mostra una limatura dello 0,78%.