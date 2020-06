Borse europee proseguono in rialzo,. Brillante Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano e sulle altre Borse Europee, in una seduta tranquilla per il Listino milanese, per effetto anche della festività della Repubblica.

L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,41%. Torna a scendere lo spread, attestandosi a +186 punti base, con un calo di 5 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,46%.

Tra i mercati del Vecchio Continente su di giri Francoforte (+3,46%), dopo esser rimasta chiusa ieri per la Pentecoste, buona performance per Londra, che cresce dello 0,97%, acquisti a piene mani su Parigi, che vanta un incremento dell’1,77%. Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno del 2,03% sul FTSE MIB.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, effervescente ENI, con un progresso del 4,70% anche sulle voci di una riorganizzazione.

Incandescente Unipol, che vanta un incisivo incremento del 4,22%.

In primo piano Leonardo, che mostra un forte aumento del 4,16%.

Decolla Buzzi Unicem, con un importante progresso del 4,16%.

La peggiore è Diasorin, che prosegue le contrattazioni a -3,09%.

Scivola Amplifon, con un netto svantaggio dell’1,34%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, OVS (+6,90%), RCS (+4,39%), Mediaset (+4,10%) e Enav (+4,03%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Farmafactoring, che prosegue le contrattazioni a -4,68%.

In apnea Carel Industries, che arretra del 3,60%.

Tonfo di Tinexta, che mostra una caduta del 2,48%.

In rosso Zignago Vetro, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,74%.