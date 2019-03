Borse europee positive

editato in: da

(Teleborsa) – Le principali borse europee si muovono in cauto rialzo seguendo il buon andamento dei mercati asiatici sui segnali positivi giunti dai colloqui commerciali tra USA e Cina.

L’Euro / Dollaro USA è stabile su 1,122 in una giornata ricca di dati macroeconomici. L’Oro viaggia a 1.291,4 dollari l’oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,91%.

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +254 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,48%.

Tra i listini europei piccoli passi in avanti per Francoforte, che segna un incremento marginale dello 0,35%. Giornata positiva per Londra +0,54% con il Parlamento inglese che torna a votare per la terza volta sull’accordo per la Brexit voluto da Theresa May, nel giorno in cui si sarebbe dovuto consumare l’addio all’UE. Segue Parigi con un +0,56%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.106 punti.

tecnologia (+1,47%), materie prime (+1,44%) e costruzioni (+0,94%) in buona luce sul listino milanese. Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti alimentare (-0,71%) e media (-0,43%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per Buzzi Unicem, che vanta un progresso dell’1,63%, grazie alla promozione di più broker.

Buona performance per Tenaris, che cresce dell’1,46%.

Sostenuta STMicroelectronics, con un discreto guadagno dell’1,45%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su alcune banche, come Banco BPM -0,87% e Fineco -0,52%. Tonica, invece, UBI (+0,26%) che ha siglato con i sindacati un accordo su nuove uscite volontarie di 295 risorse con un costo di 64 milioni e sinergie annue di 19 milioni di euro a partire da quest’anno.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Salini Impregilo (+3,31%) in scia al contratto, in consorzio, da 608 milioni per la tratta Napoli-Bari. Bene inoltre SOL (+2,56%), Sias (+2,50%) e Gima TT (+1,89%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Aquafil, che continua la seduta con -5,52%.