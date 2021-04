Borse europee positive. Piazza Affari piatta

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti interessano anche il FTSE MIB, anche se la Borsa italiana si muove più vicina alla parità degli altri listini di Eurolandia. Questa mattina sono arrivati dati positivi dall’andamento del settore manifatturiero nel Vecchio Continente. Intanto i prezzi del petrolio sono in rialzo in attesa dell’esito della riunione tra i Paesi OPEC+, che dovrebbero prolungare i tagli alla produzione.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,174. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.714,5 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,44%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +95 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,64%.

Nello scenario borsistico europeo si muove in modesto rialzo Francoforte, evidenziando un incremento dello 0,45%, bilancio positivo per Londra, che vanta un progresso dello 0,47%, e sostanzialmente tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,38%.

Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,32%, consolidando la serie di sette rialzi consecutivi, avviata il 24 del mese scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 26.916 punti.

In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,93%); sulla stessa linea, sale il FTSE Italia Star (+1,16%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Recordati (+2,44%), Moncler (+2,01%), Leonardo (+1,97%) e Amplifon (+1,83%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Telecom Italia, che prosegue le contrattazioni a -1,19%.

Fiacca Enel, che mostra un piccolo decremento dello 0,64%.

Discesa modesta per Inwit, che cede un piccolo -0,53%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Banca MPS (+5,33%), Maire Tecnimont (+2,47%), Anima Holding (+2,41%) e Piaggio (+2,04%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Autogrill, che continua la seduta con -1,62%.

Pensosa Illimity Bank, con un calo frazionale dello 0,89%.