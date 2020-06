Borse europee positive. Milano corre con tech e industriali

editato in: da

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti alla Borsa di Milano e sulle principali Borse Europee, che attendono Wall Street in un clima positivo, specie dopo i dati dei PMI dell’Euozona che confermano un moderato recupero. Ottimismo destato anche dalla riapertura della circolazione fra Regioni a partire da oggi. Resta un minimo di prudenza in attesa della riunione della BCE, che domani potrebbe annunciare un rafforzamento dei suoi stimoli.

Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,25%. Sale lo spread, attestandosi a +196 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,56%.

Tra le principali Borse europee exploit di Francoforte, che mostra un rialzo del 2,13%, in luce Londra, con un ampio progresso dell’1,03%, su di giri Parigi (+1,77%). Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il FTSE MIB, che sta mettendo a segno un guadagno dell’1,88%. In luce sul listino milanese i comparti tecnologia (+5,39%), materie prime (+3,98%) e assicurativi (+2,64%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+6,37%), Leonardo (+5,67%), Tenaris (+4,30%) e Generali Assicurazioni (+3,35%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Diasorin, che prosegue le contrattazioni a -3,30%.

Vendite a piene mani su Telecom Italia, che soffre un decremento del 3,12% su voci di ingresso di Iliad nel fisso.

Seduta negativa per Amplifon, che mostra una perdita dell’1,12%.

Sotto pressione Recordati, che accusa un calo dell’1,02%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Aeroporto di Bologna (+9,40%), Fincantieri (+6,02%), Salini Impregilo (+4,17%) e Mediaset (+3,74%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su OVS, che continua la seduta con -2,07%.

Scivola Saras, con un netto svantaggio dell’1,77%.

In rosso Garofalo Health Care, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,65%.

Spicca la prestazione negativa di IMA, che scende dell’1,58%.

(Foto: © alessandro0770 | 123RF)