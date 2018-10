Borse europee positive. In discesa lo Spread BTP/Bund

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza positiva per Piazza Affari, che prosegue il rimbalzo iniziato la vigilia. Bene anche le altre Borse europee, positivamente influenzate dall’ottimo avvio della stagione delle trimestrali negli Stati Uniti.

Milano resta osservata speciale dopo il varo della Manovra, ora al vaglio della Commissione europea, mentre gli investitori continuano a seguire con attenzione le trattative sulla Brexit, che sembrano ad un punto morto soprattutto per quanto riguarda la questione dei confini con l’Irlanda. Si spera in qualche passo avanti nel summit dei 27 Paesi Ue di questa sera.

Dal fronte macroeconomico, in focus il prezzi al consumo nell’Area euro, attentamente monitorati dalla Banca Centrale Europea, mentre dagli USA arriveranno i numeri sull’avvio di cantieri e il rilascio dei permessi edilizi.

Attenzione al comparto automotive dopo i numeri negativi sulle immatricolazioni di auto in Europa.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,157. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.223,1 dollari l’oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 72,13 dollari per barile in attesa dei dati sulle scorte di greggio USA in arrivo nel pomeriggio.

L’allentamento delle incertezze sulla Manovra giova allo spread, che scende a 292 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,39%.

Tra le principali Borse europee Francoforte avanza di un modesto +0,31%, Londra dello 0,32%, Parigi dello 0,26%.

La Borsa di Milano mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,64%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share, che arriva a 21.852 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,6%), come il FTSE Italia Star (0,6%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+3,03%), Saipem (+2,02%), Moncler (+1,97%) e Banca Generali (+1,26%).

Sotto i riflettori le banche, penalizzate dalle misure previste nella legge di bilancio.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Juventus (+3,13%), Fincantieri (+2,04%), Datalogic (+1,93%) e Autogrill (+1,71%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Parmalat, che ottiene -2,61%.

In apnea CIR, che arretra del 2,35%.

Calo deciso per doBank, che segna un -1,78%.

Sostanzialmente debole Carel Industries, che registra una flessione dello 0,99%.