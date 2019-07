Borse europee negative. Piazza Affari a cavallo della parità

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata cauta per le borse europee e Piazza Affari, dopo i discreti rialzi portati a casa ieri. I mercatisi muovono ancora fra alti e bassi in vista delle prossime riunioni delle banche centrali, con un barlume di ottimismo per l’arrivo di nuovi stimoli. Condizioni economiche ancora difficili sono state infatti confermate dal report del FMI e, questa mattina, dai dati dei PMI della Zona Euro.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,115. Lieve calo dello spread, che scende a +191 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,54%.

Tra gli indici di Eurolandia piatta Francoforte, che tiene la parità, mentre spicca la prestazione negativa di Londra, che scende dello 0,77%, tentenna Parigi, con un modesto ribasso dello 0,41%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che si attesta a 21.973 punti. Il settore bancario, con il suo -0,91% è il comparto peggiore del mercato.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Juventus (+2,78%).

Ancora sugli scudi STMicroelectronics (+2,24%), Pirelli (+1,69%) e Fiat Chrysler (+1,55%).

Le più forti vendite sui bancari: UBI Banca cede l’1,42%, BPER l’1,31%, Unicredit lo 0,98%.

Piccola perdita per Amplifon, che scambia con un -0,94%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap vi sono le costruzioni: Salini Impregilo (+3,08%) e Cementir (+2,18%).