Borse europee negative. Frazionale rialzo per Piazza Affari

(Teleborsa) – In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari, che conquista la maglia rosa in Eurolandia. Gli investitori sono cauti in vista della stagione degli utili e pesano le perdite registrate dai mercati asiatici, con contagi ai livelli record in India.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,189. L’Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,29%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 59,52 dollari per barile.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,22% a quota +102 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,69%.

Tra gli indici di Eurolandia sostanzialmente invariato Francoforte, che riporta un moderato 0%, sostanzialmente debole Londra, che registra una flessione dello 0,54%, e resta vicino alla parità Parigi (-0,04%).

Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,20%, mentre, al contrario, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 26.708 punti.

Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (+0,05%); in frazionale calo il FTSE Italia Star (-0,52%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo DiaSorin (+8,56%), Hera (+2,08%), A2A (+1,91%) e Azimut (+1,54%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Moncler, che ottiene -1,35%.

Sotto pressione Atlantia, con un forte ribasso dell’1,16%.

Soffre Interpump, che evidenzia una perdita dell’1,11%.

Preda dei venditori Prysmian, con un decremento dell’1,05%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Esprinet (+4,10%), Acea (+2,87%), Piaggio (+2,48%) e FILA (+2,30%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Carel Industries, che ottiene -2,81%.

Si concentrano le vendite su Italmobiliare, che soffre un calo dell’1,71%.

Vendite su Autogrill, che registra un ribasso dell’1,68%.

Seduta negativa per Maire Tecnimont, che mostra una perdita dell’1,63%.