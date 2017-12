Borse europee negative dopo il nulla di fatto della BCE

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari, che chiude le contrattazioni in ribasso, assieme agli altri Eurolistini. Sostanzialmente stabile l’S&P-500 sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,06% dopo il rialzo di un quarto di punto del costo del denaro deciso dalla Fed. La BCE, invece, ha deciso di lasciare invariati i tassi d’interesse.

Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,43%. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.253,2 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,95%) si attesta su 56,6 dollari per barile.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a 149 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,80%.

Tra i listini europei fiacca Francoforte, che mostra un decremento dello 0,44%, discesa modesta per Londra, che cede lo 0,65%, seduta negativa per Parigi, che mostra una perdita dello 0,78%.

In rosso Piazza Affari, con il FTSE MIB che lascia sul parterre lo 0,93%.

Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,73 miliardi di euro, in calo rispetto ai 3,02 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 262.561, rispetto ai 305.091 precedenti.

A fronte dei 225 titoli trattati sulla piazza milanese, 135 azioni hanno chiuso in calo, mentre 77 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 13 azioni del listino italiano.

In luce sul listino milanese il comparto Vendite al dettaglio, con un +0,46% sul precedente. Nel listino, i settori Sanitario (-2,17%), Alimentare (-1,79%) e Chimico (-1,58%) sono stati tra i più venduti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, andamento positivo per Banca Mediolanum, che avanza di un discreto +1,4%. Ben comprata Yoox, che segna un forte rialzo dell’1,08%. Piccolo passo in avanti per Fineco, che mostra un progresso dello 0,65%. Composta Luxottica, che cresce di un modesto +0,59%. Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Intesa Sanpaolo, che ha chiuso con un -2,23%. Pesante Recordati, che segna una discesa di ben -2,04 punti percentuali. Sotto pressione BPER, che accusa un calo dell’1,98%. Scivola Campari, con un netto svantaggio dell’1,91%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Geox (+1,57%), Saras (+1,48%), Inwit (+1,39%) e El.En (+1,18%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Cattolica Assicurazioni, che ha terminato le contrattazioni con un -3,81%. Seduta drammatica per Mondadori, che crolla del 3,49%. Sensibili perdite per doBank, in calo del 3,29%. In apnea Amplifon, che arretra del 3,17%.