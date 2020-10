Borse europee negative assieme a Milano

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Torna a indebolirsi il clima di fiducia delle imprese in Germania, mentre sull’Europa incombono le preoccupazioni per la ripresa dei contagi da Covid.

Sul mercato valutario, sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,31%. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 38,95 dollari per barile, in forte calo del 2,26%.

In deciso ribasso lo spread, che si posiziona a +128 punti base, con un forte calo di 7 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona allo 0,71%.

Tra i mercati del Vecchio Continente vendite a piene mani su Francoforte, che soffre un decremento del 2,62%, pensosa Londra, con un calo frazionale dello 0,40%. Scivola Parigi, con un netto svantaggio dello 0,98%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell’1,00% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share, che scivola a 20.835 punti.

Andamento negativo a Piazza Affari su tutti i comparti.

Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti beni per la casa (-2,55%), vendite al dettaglio (-2,01%) e costruzioni (-1,86%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Fiat Chrysler, con un importante progresso del 2,77%.

Buoni spunti su Inwit, che mostra un ampio vantaggio dell’1,32%.

Bilancio positivo per DiaSorin, che vanta un progresso dello 0,74%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Nexi, che ottiene -3,35%.

Pessima performance per Moncler, che registra un ribasso del 2,85%.

Sessione nera per Buzzi Unicem, che lascia sul tappeto una perdita del 2,71%.

In rosso Atlantia, che evidenzia un deciso ribasso del 2,28%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Cerved Group (+1,20%) e UnipolSai (+0,69%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su El.En, che ottiene -4,79%.

In caduta libera Danieli, che affonda del 2,95%.

Pesante De’ Longhi, che segna una discesa di ben -2,8 punti percentuali.

Seduta drammatica per Sesa, che crolla del 2,71%.