Borse europee negative assieme a Milano

(Teleborsa) – Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. Scambi in lieve ribasso anche a Wall Street, sui timori per il coronavirus e il suo possibile impatto sull’economia globale.

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,103. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.581,3 dollari l’oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,86%), che ha toccato 52,34 dollari per barile.

Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +137 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,93%.

Tra i listini europei preda dei venditori Francoforte, con un decremento dell’1,41%. Si concentrano le vendite su Londra, che soffre un calo dell’1,36%. Vendite su Parigi, che registra un ribasso dell’1,40%. Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa dell’1,59%.

Apprezzabile rialzo (+0,45%) a Milano per il comparto utility.

Nel listino, i settori materie prime (-4,88%), sanitario (-3,07%) e servizi finanziari (-2,89%) sono tra i più venduti.

Maglia rosa tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno, Enel ottiene un +0,99%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tenaris, che prosegue le contrattazioni a -4,90%.

Affonda Amplifon, con un ribasso del 4,07%.

Crolla Exor, con una flessione del 4,03%.

Vendite a piene mani su Unipol, che soffre un decremento del 3,95%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, ERG (+1,78%), Ascopiave (+1,50%), Inwit (+0,75%) e Aeroporto di Bologna (+0,69%).

Dal lato dei ribassi, pessima performance per Maire Tecnimont, che registra un ribasso del 5,10%.

Sessione nera per Interpump, che lascia sul tappeto una perdita del 5,03%.

In caduta libera OVS, che affonda del 3,97%.