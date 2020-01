Borse europee in territorio positivo

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Sul mercato USA, scambi al rialzo per l’S&P-500 sull’allentarsi delle tensioni in Medio Oriente.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,11. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.549,8 dollari l’oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,60%.

Lo Spread migliora, toccando i +159 punti base, con un calo di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,37%.

Tra le principali Borse europee buona performance per Francoforte, che cresce dell’1,29%, composta Londra, che cresce di un modesto +0,3%, e andamento cauto per Parigi, che mostra una performance pari a +0,1%.

Piazza Affari archivia la sessione in rialzo dello 0,77%, con il FTSE MIB che avanza a 24.030 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 26.165 punti. Effervescente il FTSE Italia Mid Cap (+1,72%), come il FTSE Italia Star (2,0%).

Risultato positivo a Piazza Affari per i settori vendite al dettaglio (+3,01%), servizi finanziari (+2,72%) e tecnologia (+2,22%).

Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori petrolio (-0,59%) e telecomunicazioni (-0,57%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Banco BPM, con un importante progresso del 5,43%.

In evidenza Azimut, che mostra un forte incremento del 4,86%.

Svetta Fineco che segna un importante progresso del 3,72%.

Vola UBI Banca, con una marcata risalita del 3,32%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem, che archivia le contrattazioni a -2,18%.

Telecom Italia scende dell’1,02%.

Sostanzialmente debole Pirelli, che registra una flessione dello 0,64%.

Si muove sotto la parità ENI, evidenziando un decremento dello 0,59%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Mutuionline (+10,93%), Tinexta (+6,87%), Banca Popolare di Sondrio (+4,25%) e ASTM (+4,09%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cementir Holding -0,95%.

Contrazione moderata per Mediaset, che soffre un calo dello 0,71%.

Sottotono Technogym che mostra una limatura dello 0,67%.

(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)