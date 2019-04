Borse europee in territorio positivo

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni in chiusura di settimana in attesa dell’avvio della stagione delle trimestrali in America.

Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,53%. L’Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell’1,49%, a 64,53 dollari per barile.

Si riduce di poco lo spread, che si porta a +248 punti base, con un lieve calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,51%.

Tra gli indici di Eurolandia composta Francoforte, che cresce di un modesto +0,57%, performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,40%, e resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,30%.

Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,78% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata in aumento dello 0,73% rispetto alla chiusura precedente. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,39%), come il FTSE Italia Star (0,2%).

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti automotive (+2,18%), bancario (+1,94%) e tecnologia (+1,62%). Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti chimico (-1,73%), alimentare (-0,71%) e utility (-0,63%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, incandescente Fineco, che vanta un incisivo incremento del 3,16%.

In primo piano Banco BPM, che mostra un forte aumento del 2,90%.

Decolla UBI Banca, con un importante progresso del 2,76%.

In evidenza Juventus, che mostra un forte incremento del 2,73%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Hera, che ottiene -1,24%.

Sostanzialmente debole Amplifon, che registra una flessione dello 0,95%.

Si muove sotto la parità Ferragamo, evidenziando un decremento dello 0,90%.

Contrazione moderata per Terna, che soffre un calo dello 0,83%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Piovan (+3,49%), Credito Valtellinese (+3,11%), Tinexta (+2,94%) e Datalogic (+2,40%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su SOL, che prosegue le contrattazioni a -2,98%.

Tonfo di CIR, che mostra una caduta del 2,28%.

Mondadori avanza dello 0,81%.

Si concentrano le vendite su Acea, che soffre un calo dell’1,37%.