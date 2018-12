Borse europee in territorio negativo

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia, che scambiano con il segno meno, Piazza Affari compresa.

Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,14. L’Oro, in aumento (+0,74%), raggiunge 1.239,4 dollari l’oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell’1,83%.

Aumenta di poco lo spread, che si porta a +286 punti base, con un lieve rialzo di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,15%.

Tra i mercati del Vecchio Continente sotto pressione Francoforte, che accusa un calo dello 0,77%, scivola Londra, con un netto svantaggio dello 0,79%, in rosso Parigi, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,75%.

Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,72% sul FTSE MIB, interrompendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso; cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 21.380 punti. Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,39%, come il FTSE Italia Star (-0,4%).

Si distinguono a Piazza Affari i settori chimico (+0,84%) e alimentare (+0,60%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti tecnologia (-2,06%), servizi finanziari (-1,07%) e bancario (-0,99%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, tonica Diasorin che evidenzia un bel vantaggio dell’1,13% nel giorno del suo esordio nel paniere FTSE MIB.

Resistente Campari, che segna un piccolo aumento dello 0,61%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Prysmian, che prosegue le contrattazioni a -2,62%.

Sessione nera per STMicroelectronics, che lascia sul tappeto una perdita del 2,37%.

In caduta libera CNH Industrial, che affonda del 2,14%.

Spicca la prestazione negativa di UBI Banca, che scende dell’1,62%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Biesse (+5,72%), RCS (+3,15%), Carel Industries (+1,98%) e SOL (+1,66%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca Ifis, che prosegue le contrattazioni a -3,25%.

Pesante Tod’s, che segna una discesa di ben -3,15 punti percentuali.

Seduta drammatica per Banca MPS, che crolla del 2,95%.

Sensibili perdite per Amplifon, in calo del 2,42%.