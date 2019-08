Borse europee in rosso. Piazza Affari corre con le banche

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari corre da sola in territorio positivo, sostenuta dai bancari, in attesa di novità sul fronte della crisi di governo. Il resto dell’europa viaggia in territorio negativo, dopo il rimbalzo di ieri, favorito dalle notizie positive giunte sul fronte delle trattative USA-Cina per il commercio.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,111. Scende molto lo Spread, raggiungendo i 189 punti base, con un deciso calo di 11 punti base, a fronte di un rendimento del BTP a 10 anni che cala all’1,22%.

Tra i mercati del Vecchio Continente incolore Francoforte, che viaggia in parità, in rosso Londra, che scambia con un -0,56%, tentenna anche Parigi, che cede lo 0,29%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,67%.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Saipem (+2,35%).

Denaro sulle banche, in particolare Banco BPM (+2,10%) ed Unicredit (+1,56%).

in luce Snam (+1,49%).

La peggiore è Atlantia, che cede l’1,23%.

Debole Juventus, che registra una flessione dello 0,89%.