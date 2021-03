Borse europee in rosso. Pesa il rialzo dei rendimenti dei bond

editato in: da

(Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. L’aumento dei rendimenti obbligazionari, con Treasury Bond USA a 10 anni che è tornato vicino ai massimi da inizio anno, ha trascinato le azioni europee al ribasso, anche se gli Eurolistini dovrebbero chiudere la settimana con una performance complessivamente positiva.

Prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,46%. Scambia in retromarcia l’oro, che scivola a 1.703,8 dollari l’oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 65,84 dollari per barile.

Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota +93 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,62%.

Tra le principali Borse europee fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,66%, senza slancio Londra, che negozia con un -0,02%, e Parigi è stabile, riportando un moderato -0,13%.

Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,2% sul FTSE MIB, mentre, al contrario, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share, che perde lo 0,25%, scambiando a 26.198 punti.

Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap (-0,56%); con analoga direzione, negativo il FTSE Italia Star (-0,92%).

In luce sul listino milanese i comparti telecomunicazioni (+1,01%), materie prime (+1,00%) e assicurativo (+0,58%).

Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti viaggi e intrattenimento (-3,08%), tecnologia (-2,00%) e sanitario (-1,65%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, svetta Telecom Italia che segna un importante progresso del 2,62%.

Denaro su Atlantia, che registra un rialzo dell’1,25%.

Unicredit avanza dello 0,98%.

Si muove in modesto rialzo Generali Assicurazioni, evidenziando un incremento dello 0,78%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Azimut, che ottiene -2,25%.

Calo deciso per STMicroelectronics, che segna un -1,98%.

Sotto pressione DiaSorin, con un forte ribasso dell’1,94%.

Soffre Amplifon, che evidenzia una perdita dell’1,73%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Tod’s (+10,24%), Danieli (+8,26%), Brunello Cucinelli (+6,24%) e Bff Bank (+1,79%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Autogrill, che continua la seduta con -5,67%.

Sensibili perdite per Technogym, in calo del 3,24%.

In apnea doValue, che arretra del 2,84%.

Tonfo di Maire Tecnimont, che mostra una caduta del 2,46%.