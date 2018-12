Borse europee in rosso. Milano e Francoforte chiuse per festivitÃ...

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta negativa per le principali borse europee alla vigilia di Natale, con Piazza Affari e Francoforte rimaste chiuse per le festività natalizie. Orario ridotto invece per Londra, Parigi e Madrid. Anche Wall Street terminerà in via anticipata le contrattazioni.

I mercati temono il rallentamento dell’economia globale, spostando l’attenzione dall’azionario ai beni rifugio. In aumento la liquidità.

Da tre giorni è scattato lo Shutdown negli Stati Uniti, ovvero il blocco di almeno un quarto delle attività amministrative “non essenziali” – dalla sicurezza al fisco, dai trasporti alle politiche per la casa e lo sviluppo urbano – previsto dall’Antideficiency Act ogni volta che il Congresso non riesce a raggiungere un accordo sul Budget.

Vuota l’agenda macroeconomica, con in lista solo l’indice CFNAI degli Stati Uniti.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,139. Poco mosso l’oro, che registra un rialzo dello 0,43%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) riporta una variazione pari a -0,31%.

Londra chiude gli scambi con un calo frazionale dello 0,52%, Parigi con un netto svantaggio dell’1,45%. Giù anche Lisbona -0,21%, Amsterdam -1,33% e Bruxelles -0,95%.