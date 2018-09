Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio dopo il monito di Moscovici. In occasione dell’Ecofin informale a Vienna, il commissario agli affari economici ha dichiarato che “l’Italia deve ridurre il deficit strutturale, deve farlo come gli altri Paesi della Zona Euro”.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,161. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.199,9 dollari l’oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,21%.

Scende lo spread, attestandosi a 247 punti base, con un calo di 8 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,84%.

Nello scenario borsistico europeo giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,28%, soffre Londra, che evidenzia una perdita dello 0,97%, piccola perdita per Parigi, che scambia con un -0,31%.

Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il FTSE MIB che accusa una discesa dello 0,94%: il principale indice della Borsa di Milano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di tre ribassi consecutivi.

In discesa a Piazza Affari tutti i comparti. Tra i peggiori materie prime (-2,13%), bancario (-2,01%) e servizi finanziari (-1,68%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, Ferragamo mostra un rialzo dell’1%. Resistente Recordati, che segna un piccolo aumento dello 0,67%. Italgas avanza dello 0,59%. Le peggiori performance, invece, si registrano su Banco BPM -2,67%. Giù anche Unicredit, che registra un ribasso del 2,44%. Sessione nera per Exor, che lascia sul tappeto una perdita del 2,38%. In caduta libera Saipem, che affonda del 2,32%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Juventus (+2,76%), ASTM (+1,84%), Zignago Vetro (+1,52%) e Datalogic (+1,16%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Danieli -3,39%. Pesante Anima Holding, che segna una discesa di ben -2,99 punti percentuali. Seduta drammatica per Credem, che crolla del 2,82%. Sensibili perdite per Diasorin, in calo del 2,62%.