Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

(Teleborsa) – Chiusura negativa per Piazza Affari che si mostra fanalino di coda rispetto alle principali borse del Vecchio Continente. La borsa di Milano , così come le piazze europee hanno iniziato la discesa a metà giornata. Discesa che si ampliata con l’apertura di Wall Street che mostra ribassi frazionali.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,192. dopo lo scatto ai massimi da due mesi alimentato dall’IFO record e dall’aprirsi di uno spiraglio per un overno di larghe intese in Germania.

Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.296,7 dollari l’oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 57,84 dollari per barile, con un ribasso dell’1,88%.

Nello scenario borsistico europeo in calo Francoforte che riporta un -0,46%. In calo Londra, -0,35%. Perdite moderate per Parigi che scivola dello 0,56%. Perdite per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che cede l’1,07%.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, chiude in modesto rialzo Terna, evidenziando un incremento dello 0,69%.

Bilancio positivo per Ferragamo che vanta un progresso dello 0,68%.

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su BPER, che ha archiviato la seduta a -3,29%.

In calo Mediaset, che ottiene -1,62%.

In retromarcia FCA -0,95% che ha smentito le accuse di Le Monde che aveva paventato una multa da 9,62 miliardi di euro per lo scandalo sul Dieselgate.