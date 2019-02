Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio.

Si attendono sviluppi nelle trattative commerciali tra USA e Cina, con il presidente americano Trump intenzionato a raggiungere un accordo.

Dal fronte macro giungono segnali di rallentamento del settore manifatturiero cinese ed europeo. Cresce l’attesa per la diffusione dei dati sul lavoro americani, in calendario nel pomeriggio.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18%. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.320,6 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) riporta una variazione pari a -0,11%.

Torna a galoppare lo spread, che si posiziona a +259 punti base, con un forte incremento di 15 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 2,74%.

Nello scenario borsistico europeo tentenna Francoforte, che cede lo 0,20%, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Parigi, che resta incollata sui livelli della vigilia.

Sessione negativa per Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta lasciando sul parterre l’1,15%.

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti beni per la casa (+0,80%), automotive (+0,61%) e vendite al dettaglio (+0,43%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti bancario (-2,17%), utility (-1,74%) e materie prime (-1,73%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Diasorin (+1,94%) dopo il lancio del test LIAISON della Calprotectina negli USA, Ferrari (+1,29%) all’indomani della diffusione sui conti 2018, Moncler (+1,22%) e CNH Industrial (+0,84%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Juventus, che continua la seduta con -5,46%. Seduta drammatica per Banco BPM, che crolla del 3,72%. Sensibili perdite per Saipem, in calo del 3,64%. In apnea UBI Banca, che arretra del 3,31%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Carel Industries (+2,63%), Tod’s (+2,36%), Piaggio (+2,20%) e Datalogic (+2,12%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Banca Popolare di Sondrio, che continua la seduta con -3,35%. Tonfo di Salini Impregilo, che mostra una caduta del 3,02%. Lettera su Mediaset, che registra un importante calo del 2,44% dopo la bocciatura di Barclays. Affonda OVS, con un ribasso del 2,33%.