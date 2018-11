Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

editato in: da

(Teleborsa) – Proseguono in negativo le principali borse europee dove Piazza Affari risulta la peggiore. L’attenzione degli investitori concentrata sulla questione Brexit e sullo scontro tra Italia e Ue sulla legge di Bilancio. I negoziati tra Londra e Bruxelles avrebbero prodotto un progetto di accordo che la premier inglese Theresa May presenterà oggi ai suoi ministri. Il Governo italiano ha risposto all’Unione Europea confermando che andrà avanti con la sua bozza di manovra, nonostante la Commissione ne avesse richiesto una correzione.

Sul mercato Forex, nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,128. Prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,22%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 55,66 dollari per barile.

Piccolo passo verso l’alto dello spread, che raggiunge quota 309 punti base, mostrando un aumento di 6 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,48%.

Tra gli indici di Eurolandia Francoforte, mostra un decremento dello 0,43%. Sulla parità Londra. Discesa modesta per Parigi, che cede lo 0,49%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,92% sul FTSE MIB.

In discesa a Piazza Affari tutti i comparti. Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti media (-3,98%), telecomunicazioni (-2,90%) e vendite al dettaglio (-2,14%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Pirelli (+2,77%), Brembo (+1,61%), Moncler (+1,44%) e Ferrari (+1,02%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Mediaset, che ottiene -8,27%, all’indomani della pubblicazione dei conti dei primi 9 mesi.

Affonda Telecom Italia, con un ribasso del 3,72%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Mutuionline (+5,18%), Enav (+4,34%), ERG (+1,89%) e Carel Industries (+1,50%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Geox, che prosegue le contrattazioni a -14,15%.

Pessima performance per Datalogic, che registra un ribasso del 12,91%.

Sessione nera per FILA, che lascia sul tappeto una perdita del 5,38%.

In caduta libera Credito Valtellinese, che affonda del 4,65%.