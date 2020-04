Borse europee in rosso con nulla di fatto Eurogruppo. Spread vola oltre 200 punti

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata no per le borse europee e Piazza Affari, che si confermano i rosso nel corso della mattinata, a causa della delusione per il flop dell’Eurogruppo.

Una questione che si riflette sul cambio Euro / Dollaro, che lascia sul parterre lo 0,30%, e sullo spread, che lievita a +202 punti base, con un deciso aumento di 12 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell’1,68%.

Nello scenario borsistico europeo sotto pressione Francoforte, con un forte ribasso dello 0,95%, crolla Londra, con una flessione dell’1,61%, e vendite a piene mani su Parigi, che soffre un decremento dell’1,82%. A Piazza Affari, il FTSE MIB è in calo (-0,81%) e si attesta su 17.272 punti.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Azimut, con un importante progresso del 5,10%.

In evidenza Diasorin, che mostra un forte incremento del 4,72%.

Svetta CNH Industrial che segna un importante progresso del 3,06%.

Vola Leonardo, con una marcata risalita del 2,33%.

Fra i peggiori Intesa Sanpaolo, che continua la seduta con -3,09%.

Pessima performance per Moncler, che registra un ribasso del 2,73%.

Soffre Unicredit, che evidenzia una perdita del 2,34%.

Sessione nera per Mediobanca, che lascia sul tappeto una perdita del 2,16%.

(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)