Borse europee in ribasso. Piazza Affari trova spunti con Blue Chips

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio fortemente negativo per le principali borse europee, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. I mercati proseguono così il movimento di correzione avviato stamattina dopo i nuovi massimi raggiunti negli ultimi giorni, esprimendo anche cautela in vista delle decisioni della Fed sulla politica monetaria.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,136. Balza in alto lo spread, posizionandosi +243 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,52%.

Nello scenario borsistico europeo seduta drammatica per Francoforte, che crolla dell’1,56%, senza verve Londra, che non evidenzia significative variazioni, discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,3%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 21.410 punti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Buzzi Unicem (+2,32%), Recordati (+2,26%) e Poste Italiane (+1,17%), quest’ultima dopo i risultati.

Bene anche Juventus (+1,10%).

La peggiore resta Moncler, che lascia sul terreno l’1,84% dopo l’addio di Eurazeo.

Soffre Fiat Chrysler, che evidenzia una perdita dell’1,51%.

Preda dei venditori Azimut, con un decremento dell’1,42%.

Si concentrano le vendite su Banco BPM, che soffre un calo dell’1,10%.

Sensibili perdite per RCS, in calo del 4,98% con il newsflow sulle dichiarazioni di Urbano Cairo alla Star Conference.

Fra gli altri titoli del Listino vola MolMed (+4,98%), per effetto dell’autorizzazione alla sperimentazione di un farmaco per la Leucemia.