Borse europee in rialzo. Milano in coda nonostante rally tlc

(Teleborsa) – Le borse europee accelerano a metà giornata, con piazza Affari che resta in coda a dispetto degli spunti positivi sulle tlc. I mercati guardano ora alla partenza di Wall Street, vista in rialzo grazie ai negoziati USA-Cina, mentre agiscono da supporto i dati economici negativi della mattinata – IFO tedesco ed inflazione europea – che preannunciano nuovo misure a sostegno dell’economia da parte della BCE.

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,133. In lieve rialzo lo spread, che si posiziona a +276 punti base, con un timido incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,86%.

Tra i mercati del Vecchio Continente Francoforte avanza dello 0,56%, si muove in rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,57%, bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,35%. Positiva anche milano con il FTSE MIB che viaggia in rialzo dello 0,34%.

Buona la performance a Milano dei comparti telecomunicazioni (+5,07%), immobiliare (+1,53%) e vendite al dettaglio (+1,40%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori alimentare (-0,46%) e sanitario (-0,45%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Telecom Italia (+2,49%), dopo i conti ed il piano e soprattutto per l’annuncio della partnership con Vodafone. Ne beneficia anche Inwit (+14,4%).

Bene Buzzi Unicem (+1,94%), BPER (+1,81%) e Prysmian (+1,81%).

Fra i peggiori si segnala Diasorin, che cede l’1,06%.