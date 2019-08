Borse europee in rialzo

editato in: da

(Teleborsa) – Finale in rialzo per le principali borse europee sulla scia dei segnali distensivi sul fronte commerciale tra USA e Cina. La migliore resta la piazza di Milano con l’Italia in attesa della formazione di un nuovo governo. Londra è rimasta chiusa per festività.

Prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,30%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 54,44 dollari per barile.

Aumenta di poco lo spread, che si porta a +200 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,33%.

Tra gli indici di Eurolandia performance modesta per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,44%. Resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,44%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 20.676 punti.

bancario (+1,59%), automotive (+1,51%) e utility (+1,18%) in buona luce sul listino milanese.

Il settore chimico, con il suo -0,74%, si attesta come peggiore del mercato.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Intesa Sanpaolo (+1,97%), Fineco (+1,92%), UBI Banca (+1,92%) e Ferrari (+1,81%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Juventus, che prosegue le contrattazioni a -3,70%.

Si muove sotto la parità Moncler, evidenziando un decremento dello 0,78%.

Contrazione moderata per Prysmian, che soffre un calo dello 0,67%.

Sottotono Recordati che mostra una limatura dello 0,58%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Italmobiliare (+1,99%), Piaggio (+1,92%), Carel Industries (+1,89%) e Autogrill (+1,88%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Falck Renewables, che prosegue le contrattazioni a -3,18%.

In caduta libera Biesse, che affonda del 2,81%.

Pesante Danieli, che segna una discesa di ben -2,65 punti percentuali.

Preda dei venditori Tinexta, con un decremento dell’1,90%.