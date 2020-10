Borse europee in recupero. Piazza Affari in pole

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio positivo per Piazza Affari e le altre Borse europee, dopo un esordio cauto in scia alle performance negative dei mercati asiatici e statunitensi. Restano incertezze per la seconda ondata di contagi di Covid in Europa e per gli impatti sull’economia.

L’Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,28%. Torna a salire lo spread, attestandosi a +137 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,74%.

Nello scenario borsistico europeo contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,26%, Londra è stabile, riportando un moderato +0,17%, bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,23%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,43%.

Tra i best performers di Milano, in evidenza BPER (+3,76%), Leonardo (+3,28%), Banco BPM (+3,11%) e Pirelli (+2,54%).

La peggiore si conferma Atlantia, che cede il 2,62% a causa di prese di profitto, dopo l’offerta avanzata da CDP per ASPI.

Spicca la prestazione negativa di Telecom Italia, che scende dell’1,10%.

Sottotono Azimut che mostra una limatura dello 0,93%.

Deludente DiaSorin, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Banca MPS (+5,53%), dopo che il Premier conte ha firmato il decreto per la privatizzazione.

Bene anche Banca Popolare di Sondrio (+4,08%), Maire Tecnimont (+3,71%) e Autogrill (+3,28%).

Le più forti vendite su La Doria, che prosegue le contrattazioni a -2,77%.

Zignago Vetro scende dell’1,30%.

Fiacca Biesse, che mostra un piccolo decremento dello 0,88%.

Discesa modesta per SOL, che cede un piccolo -0,87%.

