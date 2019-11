Borse europee in recupero. Piazza Affari al top

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei e Piazza Affari, grazie ad un recupero del sentiment favorito dal possibile slittamento dei dazi USA sulle auto europee. Un clima più sereno favorisce le borse continentali oggi, grazie al miglioramento dell’indice ZEW tedesco ed ai risultati positivi annunciati dalle società europee, in primis Vodafone, che ha rivisto al rialzo la guidance.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,102. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +149 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,24%.

Tra i mercati del Vecchio Continente giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,45%, seduta buona per Londra, che riflette un aumento dello 0,34%, in risalita Parigi, che mostra un progresso dello 0,28%. In pole il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dello 0,78%.

Si distinguono a Piazza Affari i settori media (+1,69%), tecnologia (+1,49%) e servizi finanziari (+1,48%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Azimut (+1,77%), STMicroelectronics (+1,71%), UBI Banca (+1,70%) e Fiat Chrysler (+1,50%).

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Banca Popolare di Sondrio (+5,47%), Salini Impregilo (+4,40%), Falck Renewables (+4,19%) e Mediaset (+3,32%).