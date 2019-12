Borse europee in rally dopo Job Report USA

editato in: da

(Teleborsa) – Il bilancio è positivo per i listini azionari europei. grazie al buon dato sul mercato del lavoro a stelle e strisce che ha infiammato Wall Street nel pomeriggio: l’S&P-500 segna un incremento dell’1,01%.

Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia sul parterre lo 0,49%. Giornata negativa per l’oro a 1.458,9 dollari l’oncia, in calo dell’1,14%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) avanza a 58,97 dollari per barile.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell’1,65% a quota +163 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,34%.

Tra i listini europei si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,86%, denaro su Londra, che registra un rialzo dell’1,43%, e bilancio decisamente positivo per Parigi, che vanta un progresso dell’1,21%.

Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB, che mostra una plusvalenza dello 0,93%; sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share, che si ferma a 25.359 punti. Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (+0,17%); poco sopra la parità il FTSE Italia Star (+0,33%).

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti tecnologia (+2,61%), materie prime (+2,13%) e bancario (+1,56%).

Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori chimico (-1,64%) e viaggi e intrattenimento (-0,43%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Unicredit (+2,99%), STMicroelectronics (+2,96%), Prysmian (+2,83%) e Buzzi Unicem (+2,58%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Juventus -1,57%.

Giornata fiacca per Italgas, che segna un calo dello 0,73%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Garofalo Health Care (+2,92%), Banca Ifis (+2,16%), doValue (+2,15%) e Mediaset (+2,01%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Datalogic -2,33%.

Calo deciso per Carel Industries, che segna un -1,48%.

Sotto pressione Sias, con un forte ribasso dell’1,45%.

Soffre FILA, che evidenzia una perdita dell’1,45%.

