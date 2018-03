Borse europee in ostaggio della cautela mentre attendono la BCE

(Teleborsa) – Piazza Affari continua la giornata con il segno più, mentre si mostrano più cauti i principali mercati di Eurolandia.

Mentre continua a tenere banco la questione dei dazi, gli investitori sono in attesa delle decisioni della BCE che oggi 8 marzo si pronuncerà in materia di tassi d’interesse, anche se non sono attesi cambiamenti di rilievo alla politica monetaria.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,31%. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.324 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 61,04 dollari per barile.

Tra i mercati del Vecchio Continente dimessa Francoforte, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,36%.

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,38% a 22.559 punti, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 24.806 punti. Sale il FTSE Italia Mid Cap (+0,94%), come il FTSE Italia Star (0,6%).

In buona evidenza a Milano i comparti Media (+3,10%), Telecomunicazioni (+2,71%) e Tecnologico (+1,71%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Mediaset (+6,25%), Atlantia (+4,50%) che ha confermato colloqui preliminari con ACS per negoziare un accordo per spartirsi gli asset di Abertis, evitando così la guerra derivante da un’OPA. Continua la corsa TIM (+3,31%) che continua a beneficiare dei conti e il Piano industriale annunciati ieri 7 marzo, mentre Poste Italiane mostrano una salita del 2,68%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Recordati, che prosegue le contrattazioni a -1,20%. Fiacca Ferragamo che mostra un piccolo decremento dello 0,87%. Discesa modesta per CNH Industrial, che cede un piccolo -0,78%. Pensosa Fiat Chrysler, con un calo frazionale dello 0,64%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, ERG (+7,52%). Stamane il Gruppo ha presentato il piano industriale al 2022 e i conti 2017.

Svetta Juventus (+7,42%) dopo la vittoria a Londra contro il Tottenham che le ha dato il lasciapassare per accedere ai quarti di finale di Champions League. Corre Mondadori (+4,01%) e doBank (+3,93%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Datalogic, che ottiene -0,96%. Tentenna Interpump, con un modesto ribasso dello 0,93%.