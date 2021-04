Borse europee in ordine sparso

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono in ordine sparso le principali borse europee, attorno al giro di boa, mentre aspettano l’avvio di Wall Street che punta al rialzo con le trimestrali record annunciate in queste ore.

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,197. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,64%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 63,07 dollari per barile.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,75%.

Tra i mercati del Vecchio Continente sostanzialmente tonico Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,27%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,32%. Piccoli passi in avanti per Parigi, che segna un incremento marginale dello 0,27%. Stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il FTSE MIB che si ferma a 24.598 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata a 26.862 punti.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri Amplifon (+2,49%).

Si muove in territorio positivo BPER, mostrando un incremento dell’1,91%.

Denaro su Ferrari, che registra un rialzo dell’1,38%.

Bilancio decisamente positivo per Saipem, che vanta un progresso dell’1,16%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nexi, che prosegue le contrattazioni a -1,19%.

Tentenna Tenaris, con un modesto ribasso dello 0,96%.

Giornata fiacca per Fineco, che segna un calo dello 0,87%.

Piccola perdita per CNH Industrial, che scambia con un -0,83%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, GVS (+1,97%), Danieli (+1,68%), Mediaset (+1,39%) e Credem (+1,39%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Autogrill, che continua la seduta con -3,36%.

Soffre Sanlorenzo, che evidenzia una perdita dell’1,58%.

Preda dei venditori ENAV, con un decremento dell’1,39%.

Si concentrano le vendite su doValue, che soffre un calo dell’1,33%.