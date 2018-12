Borse europee in leggero ribasso in avvio di settimana

editato in: da

(Teleborsa) – Esordio in territorio negativo per le principali borse europee, dopo i forti ribassi precedenti scatenanti dalla vicenda Huawei.

Sullo sfondo restano le tensioni commerciali, che potrebbero provocare un rallentamento dell’economia globale. Nel frattempo il PIL giapponese si è portato ai minimi da quattro anni.

Riflettori puntati anche sulla Brexit, in attesa del voto finale del Parlamento inglese previsto per domani 11 dicembre 2018.

Cresce l’attesa per la riunione della BCE, in calendario giovedì 13 dicembre, che dovrebbe confermare la fine del quantitative easing.

Lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,38%. L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.248,1 dollari l’oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 52,55 dollari per barile.

Avanza di poco lo spread, che si porta a +292 punti base, evidenziando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,17%.

Tra i listini europei giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,44%, piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,22%, ferma Parigi, che segna un quasi nulla di fatto.

A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 18.663 punti, con uno scarto percentuale dello 0,42%; sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share, che scambia sotto i livelli della vigilia a 20.512 punti. Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,34%), come il FTSE Italia Star (-0,3%).

In buona evidenza a Milano il comparto vendite al dettaglio, con un +0,74% sul precedente. Nel listino, i settori tecnologia (-2,18%), automotive (-1,80%) e beni per la casa (-1,43%) sono tra i più venduti.

Recordati, che mette a segno un +0,53%, è l’unica tra le Blue Chip di Piazza Affari a riportare una performance positiva.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Mediaset -3,62%.

Negativa Fiat Chrysler, con una flessione del 2,14%.

Vendite a piene mani su STMicroelectronics, che soffre un decremento del 2,01%.

In rosso CNH Industrial, che evidenzia un ribasso dell’1,58%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, doBank (+2,55%), Juventus (+1,67%), Mutuionline (+0,88%) e Ascopiave (+0,81%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su OVS -2,23%.

Spicca la prestazione negativa di Banca MPS, che scende dell’1,75%.

Credito Valtellinese scende dell’1,36%.

Calo deciso per RCS, che segna un -1,34%.