Borse europee in frazionale rialzo

(Teleborsa) – Acquisti sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Finale piatto per Wall Street mentre l’Asia ha concluso la giornata con la piazza di Tokyo in netto rialzo e le borse cinesi in ribasso, in attesa di sviluppi sulle trattative commerciali tra Washington e Pechino.

L’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile su 1,103. L’Oro è poco mosso e scambia a 1.493,3 dollari l’oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,35%.

Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +135 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,89%.

Tra le principali Borse europee sostanzialmente tonica Francoforte, che registra una plusvalenza dello 0,33%, senza slancio Londra, che negozia con un +0,01%, guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,50%.

Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,49%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 24.166 punti. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap (+0,28%); in lieve ribasso il FTSE Italia Star (-0,3%).

In luce sul listino milanese i comparti materie prime (+0,90%), beni per la casa (+0,86%) e servizi finanziari (+0,83%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Pirelli (+1,62%), Poste Italiane (+1,37%), Tenaris (+1,02%) e Unicredit (+0,99%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Juventus, che ottiene -1,01%.

Piccola perdita per Buzzi Unicem, che scambia con un -0,51%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Brunello Cucinelli (+5,83%), Banca Generali (+3,70%), doValue (+1,87%) dopo aver firmato un nuovo accordo di credit servicing con Alpha Bank Cipro e Banca Mediolanum (+1,59%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Interpump, che continua la seduta con un -5,87%.

In rosso Gima TT, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,82%.

Spicca la prestazione negativa di CIR, che scende dell’1,06%.

Tentenna IMA, che cede lo 0,80%.

(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)