Borse europee in deciso ribasso. Milano contiene perdite

(Teleborsa) – Tutte in calo le principali Borse europee e Piazza Affari, che risentono della performance negativa delle borse asiatiche e dei segnali poco confortanti del Future USA. A deprimere i mercati le preoccupazioni per l’impatto dell’epidemia coronavirus confermata dal pessimo dato del GFK sulla fiducia dei consumatori tedeschi.

Seduta in lieve rialzo per l’Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,095. In deciso ribasso lo spread, che si posiziona a +175 punti base, con un forte calo di 11 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all’1,44%.

Tra le principali Borse europee vendite a piene mani su Francoforte, che soffre un decremento dell’1,77%, pessima performance per Londra, che registra un ribasso dell’1,83%, e sessione nera per Parigi, che lascia sul tappeto una perdita dell’1,55%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,62%.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Buzzi Unicem (+5,49%), Leonardo (+4,52%), Azimut (+4,33%) e UnipolSai (+4,11%).

Fra i peggiori Ferragamo, che scivola del 4,11%.

Vendite su Unicredit, che registra un ribasso del 2,53%.

In caduta libera Diasorin, che affonda del 2,40%.

Pesante Italgas, che segna una discesa di ben -2,39 punti percentuali.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Tinexta (+5,00%), doValue (+4,55%), Banca MPS (+4,38%) e Anima Holding (+4,30%). Dal lato opposto OVS, che prosegue le contrattazioni a -2,15%.