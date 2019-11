Borse europee in cauto rialzo. Piazza Affari più incerta

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari prosegue gli scambi sottotono, mentre fanno un po’ meglio le altre borse europee, in attesa dell’avvio di Wall Street che ieri ha toccato nuovi record. In agenda nel pomeriggio una serie di importanti dati macro USA, fra cui il PIL. Attesa stasera per il Beige Book della Fed.

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,1. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +156 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, a fronte di un rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,18%.

Nello scenario borsistico europeo performance positiva per Francoforte, che mostra un moderato rialzo dello 0,24%, bene Londra, che segna un aumento dello 0,46%, incolore Parigi, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente. Sessione incerta per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,22% sul FTSE MIB.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola Nexi, con una marcata risalita del 3,23%.

Brilla Ferragamo, con un forte incremento (+2,09%).

Tonica Buzzi Unicem che evidenzia un bel vantaggio dell’1,43%.

Amplifon avanza dello 0,63%.

Resta sotto pressione la Juventus, che continua la seduta con -2,53% dopo l’annuncio dell’aumento di capitale.

CNH Industrial scende dell’1,70%.

Calo deciso per Banco BPM, che segna un -1,54%.

Sotto pressione Telecom Italia, con un forte ribasso dell’1,46%.

