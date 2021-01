Borse europee in calo. Piazza Affari fanalino di coda

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa di Milano resta sotto pressione e si conferma la peggiore in UE, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Restano in primo piano la pandemia e la questione dei ritardi dei vaccini, mentre si guarda ad alcuni appuntamento macroeconomici cruciali, come il FOMC (questa sera) ed il PIL USA (in uscita domani). A Milano riflettori puntati sul Quirinale in attesa dell‘avvio delle consultazioni per la crisi di governo.

Lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,212. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +118 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,60%.



Tra i mercati del Vecchio Continente seduta drammatica per Francoforte, che crolla dell’1,72%, spicca la prestazione negativa di Londra, che scende dell’1,07%, e Parigi scende dell’1,30%. A Milano, forte calo del FTSE MIB (-1,62%) a 21.632 punti.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, si confermano DiaSorin (+4,03%), Saipem (+3,34%), Pirelli (+1,94%) e Tenaris (+1,02%).

La peggiore è Interpump, che cede il 4,47%.

Sensibili perdite per Prysmian, in calo del 3,80%.

In apnea Buzzi Unicem, che arretra del 3,33%.

Tonfo di Stellantis, che mostra una caduta del 3,31%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Fincantieri (+2,93%), Tod’s (+2,29%), Ferragamo (+1,45%) e Ascopiave (+0,83%).

Le più forti vendite si manifestano su Falck Renewables, che prosegue le contrattazioni a -5,22%.

Lettera su ERG, che registra un importante calo del 4,91%.

Affonda Tinexta, con un ribasso del 2,61%.

Crolla Carel Industries, con una flessione del 2,58%.