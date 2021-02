Borse europee in calo. A Milano spicca il settore autostradale

editato in: da

(Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Sul listino milanese spiccano Atlantia, la migliore del FTSE MIB in attesa che la cordata capitanata da CDP avanzi l’offerta per Autostrade per l’Italia, e ASTM, che segna un +27% dopo che la famiglia Gavio e il fondo francese Ardian hanno lanciato una offerta pubblica di acquisto volontaria nei confronti del gestore autostradale.

L’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. L’Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.796,9 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 59,49 dollari per barile.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +93 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,62%.

Tra i mercati del Vecchio Continente contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,63%, in rosso Londra, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,79%, e sottotono Parigi che mostra una limatura dello 0,65%.

Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,83% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 25.014 punti, in calo dello 0,73%.

Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,42%); poco sotto la parità il FTSE Italia Star (-0,58%).

In buona evidenza a Milano i comparti petrolio (+0,86%), viaggi e intrattenimento (+0,53%) e beni industriali (+0,42%).

Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti sanitario (-2,06%), automotive (-1,86%) e beni per la casa (-1,48%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Atlantia (+3,06%), ENI (+1,29%), Tenaris (+0,86%) e Saipem (+0,86%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Recordati, che continua la seduta con -2,76%.

Pessima performance per DiaSorin, che registra un ribasso del 2,48%.

Sessione nera per Stellantis, che lascia sul tappeto una perdita del 2,20%.

In caduta libera Moncler, che affonda del 2,18%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, ASTM (+27,34%), Mutuionline (+3,73%), El.En (+3,23%) e Tinexta (+3,20%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Saras, che continua la seduta con -6,49%.

Pesante Carel Industries, che segna una discesa di ben -2,06 punti percentuali.

Spicca la prestazione negativa di doValue, che scende dell’1,95%.

Banca MPS scende dell’1,88%.