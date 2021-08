Borse europee e Milano proseguono in rialzo

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente e per la Borsa di Milano, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini europei, in attesa di una partenza positiva di Wall Street.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,189. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.810,4 dollari l’oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 71,58 dollari per barile.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +109 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,57%.

Nello scenario borsistico europeo poco mosso Francoforte, che mostra un +0,17%, si muove in modesto rialzo Londra, evidenziando un incremento dello 0,40%, e in luce Parigi, con un ampio progresso dell’1,05%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,35%.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Stellantis (+4%), dopo i risultati, ENI (+2,19%), Exor (+1,83%) e Amplifon (+1,51%).

Le più forti vendite su Fineco, che prosegue le contrattazioni a -1,89%.

Seduta negativa per DiaSorin, che mostra una perdita dell’1,50%.

Sotto pressione Ferrari, che accusa un calo dell’1,33%.

Scivola Banco BPM, con un netto svantaggio dell’1,27%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Autogrill (+3,12%), Saras (+3,08%), Tinexta (+2,07%) e Brunello Cucinelli (+1,86%).

In rosso ENAV, che continua la seduta con -3,40%.

Sensibili perdite per B.F, in calo del 2,43%.

In apnea ERG, che arretra del 2,22%.

In rosso Falck Renewables, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,97%.