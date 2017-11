Borse europee deboli. Milano giù con le banche, tiene il lusso

(Teleborsa) – Tutti segni meno tra le principali Borse europee, poco aiutate dall’indecisione dei futures sui principali indici statunitensi.

A due colori la macroeoconomia: i PMI composito e dei servizi hanno confermato il rallentamento dell’attività in Eurozona, pur se rivisti leggermente al rialzo rispetto alla lettura preliminare.

Sempre in Eurozona, i prezzi alla produzione sono saliti oltre le attese così come l’indice Sentix.

Buone nuove anche dalla Germania, dove gli ordinativi all’industria sono saliti a sorpresa.

Sul valutario, nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,159.

Tra le commodities, l’Oro è stabile su 1.271,7 dollari l’oncia mentre il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) si conferma ai massimi di due anni.

Avanza di poco lo spread, che si porta a 144 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,78%. Oggi l’Italia è in focus per le elezioni in Sicilia che hanno sancito la disfatta del PD.

Tra i listini europei Francoforte lima lo 0,24%, Londra è piatta mentre Parigi lascia sul parterre lo 0,25%.

Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con il FTSE MIB che sta cedendo lo 0,45%; sulla stessa linea, in lieve calo il FTSE Italia All-Share, che continua la giornata sotto la parità a 25.335 punti. Sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap, che mostra un calo dello 0,26%; senza direzione il FTSE Italia Star (-0,07%).

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari si colloca Luxottica, che avanza dello 0,70%. Venerdì l’Antitrust UE ha sospeso l’indagine sul merger con Essilor in attesa di ricevere informazioni dalle società coinvolte nel deal.

Sempre nel lusso, piccoli passi in avanti per Yoox, che segna un incremento marginale dello 0,62% mentre si spegne STMicroelectronics, protagonista della prima parte della mattinata insieme al comparto semiconduttori su indiscrezioni secondo cui Broadcom avrebbe messo gli occhi su Qualcomm.

Le peggiori performance, invece, si registrano sul comparto bancario, in particolare su Banco BPM, che venerdì sera ha finalizzato l’accordo con Cattolica sulla divisione bancassurance e BPER.

Sottotono anche Mediaset e Buzzi Unicem.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, EI Towers (+3,17%), RCS (+2,24%), Ascopiave (+2,03%) e ERG (+1,43%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Beni Stabili, che prosegue le contrattazioni a -3,40%.

Vendite a piene mani su Sogefi, che soffre un decremento del 3,24%.

Seduta negativa per Credem, che chiude gli scambi con una perdita dell’1,75%.