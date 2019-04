Borse europee chiuse per il ponte pasquale

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata di festa per le borse finanziarie europee, che rimarranno chiuse fino a lunedì prossimo 22 aprile 2019 per il lungo poste pasquale. Oggi, 19 aprile 2019, resteranno chiuse anche le porte di Wall Street mentre Londra sarà l’unica piazza ad aprire le negoziazioni.

Intanto ieri i principali mercati di Eurolandia si sono mostrati poco mossi, con Londra in flessione dello 0,15%, Francoforte in aumento dello 0,57% e Parigi in rialzo dello 0,31%. Limature per la piazza di Milano che ha archiviato la seduta e la settimana con una limatura dello 0,20% a 21.956 punti sull’indice FTSE MIB.