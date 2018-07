Borse europee caute. Piazza Affari in lieve rialzo

editato in: da

(Teleborsa) – Avvio con un timido più per Piazza Affari che nonostante non si discosti molto dai livelli della vigila, evidenzia un vantaggio rispetto al resto d’Europa che rimane sulla linea di parità.

Mentre, oltreoceano continua la stagione delle trimestrali, con giganti del calibro di Alcoa e IBMche hanno dato i conti, in Italia i riflettori rimangono puntati a Montecitorio. Non si placano le polemiche sul Decreto dignità, ormai da giorni al centro della bufera. Oggi si prospetta l’ennesima giornata rovente con la replica del Presidente dell’INPS, Tito Boeri in audizione dinanzi alle Commissioni Finanze e Lavoro della Camera.

Seduta in frazionale ribasso per l’Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,29%. Lieve calo dell’oro, che scende a 1.221,8 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 68,63 dollari per barile.

Nello scenario borsistico europeo sostanzialmente invariato il Francoforte che riporta un misero -0,19%, resta vicino alla parità il Londra (+0,07%), e piatta il Parigi in calo dello 0,31%.

Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,38%. Sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che sale dello 0,31%.

Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti assicurativo (+0,90%), servizi finanziari (+0,55%) e automotive (+0,61%). Il settore vendite al dettaglio, con il suo -0,51%, si attesta come peggiore del mercato.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Fiat Chrysler (+1,06%), Unipol (+0,87%), UnipolSai (+0,93%) e CNH Industrial (+0,20%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Moncler che continua la seduta con -1,03%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Sias (+2,60%), Anima Holding (+2,24%), Banca Ifis (+1,74%) e ASTM (+1,14%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Biesse, che ottiene -1,25%. Tentenna Rai Way, con un modesto ribasso dello 0,30%. Giornata fiacca per Beni Stabili, che segna un calo dell’1,04%.