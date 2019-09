Borse europee caute. Piazza Affari corre sola

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio positivo per Piazza Affari, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d’Europa in cui regna la cautela.

Prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. L’Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,29%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 54,57 dollari per barile, in calo dello 0,96%.

Migliora lo spread (differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +167 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,97%.

Tra gli indici di Eurolandia piatta Francoforte, che tiene la parità, andamento positivo per Londra, che avanza di un discreto +1,04%, e sostanzialmente tonico Parigi, che registra una plusvalenza dello 0,23%.

Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale sul FTSE MIB dello 0,61%; sulla stessa linea, lieve aumento per il FTSE Italia All-Share, che si porta a 23.315 punti. In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,43%), come il FTSE Italia Star (0,4%).

In buona evidenza a Milano i comparti chimico (+2,39%), sanitario (+1,61%) e alimentare (+1,11%).

Nella parte bassa della classifica di Milano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti materie prime (-0,52%), tecnologia (-0,44%) e vendite al dettaglio (-0,42%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola Atlantia, con una marcata risalita del 2,39%.

Ben comprata Diasorin, che segna un forte rialzo dell’1,86%.

Recordati avanza dell’1,86%.

Si muove in territorio positivo Azimut, mostrando un incremento dell’1,62%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su UBI Banca, che prosegue le contrattazioni a -1,68%.

Pensosa Banco BPM, con un calo frazionale dello 0,74%.

Tentenna Tenaris, con un modesto ribasso dello 0,54%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Banca MPS (+6,55%), Credito Valtellinese (+2,76%), Tamburi (+2,28%) e Danieli (+2,16%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Datalogic, che continua la seduta con -1,92%.

Calo deciso per Tinexta, che segna un -1,29%.

Sotto pressione Piaggio, con un forte ribasso dell’1,29%.

Giornata fiacca per Maire Tecnimont, che segna un calo dello 0,90%.

(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)