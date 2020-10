Borse europee caute. Piazza Affari corre da sola

editato in: da

(Teleborsa) – Piazza Affari si conferma la migliore borsa in Europa, dove regna una maggiore cautela, per le preoccupazioni relative alla crescita dei contagi di Covid e per l’evoluzione delle trattative sulla Brexit. Sul fronte USA poi permangono preoccupazioni per lo stallo del pacchetto di stimoli e per l’avvicinarsi delle elezioni presidenziali.



Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,181. Aumenta di poco lo spread, che si porta a +135 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,74%.

Tra gli indici di Eurolandia discesa modesta per Francoforte, che cede lo 0,32%, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, giornata moderatamente positiva per Parigi, che sale di un frazionale +0,28%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno sul FTSE MIB dello 0,67%.

Tra i best performers di Milano, in evidenza BPER (+7,94%), Banco BPM (+3,79%), Leonardo (+3,30%) e Moncler (+2,15%).

Fra i peggiori si conferma Atlantia, che continua la seduta con -2,62%, nonostante la proposta di CDP per ASPI.

Spicca la prestazione negativa di Fineco, che scende dell’1,23%.

Telecom Italia scende dell’1,10%.

Pensosa Interpump, con un calo frazionale dello 0,93%.

In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Banca MPS (+5,53%), dopo la firma del decreto per la privatizzazione.

Bene anche Banca Popolare di Sondrio (+4,14%), Saras (+3,37%) e Autogrill (+3,28%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su La Doria, che ottiene -3,79%.

Calo deciso per MARR, che segna un -1,66%.

Sotto pressione Zignago Vetro, con un forte ribasso dell’1,59%.

Soffre Juventus, che evidenzia una perdita dell’1,52%.